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Bu ikiliyi geçmek zor

Marcao-Luyindama, ’ye karşı da tam not aldı. ’ın yıldızları, kritik müdahalelerle öne çıktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 00:13 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
Bu ikiliyi geçmek zor
'ın savunmacıları, derbisinde de iş başındaydı. Birçok Avrupa devinin radarında olan Marcao ile Luyindama, dünkü karşılaşmada da görevlerini başarıyla tamamladı. Yaptıkları kritik müdahalelerle öne çıkan 'ın ikilisi, Fenerbahçe'nin hücum silahlarına göz açtırmadı. Sarıkırmızılılar, savunmanın göbeğinde görev yapan Marcao ve Luyindama ile bu sezon çıktığı 5 karşılaşmada yalnızca kalesinde 2 gol gördü. Ligde 'ten, Avrupa'da da 'den 1 gol yiyen Galatasaray; , Fenerbahçe ve maçlarında rakibe gol sevinci yaşatmadı.
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