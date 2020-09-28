Galatasaray - Fenerbahçe maçının hakemi Ali Palabıyık tartışılmadı

2019'da Kadıköy'de yönettiği Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde verdiği kararlarla sarı-kırmızılıları çıldırtan Ali Palabıyık, dün gece profesyonel kariyerinin en temiz maçlarından birini yönetti. İki tarafı da memnun edebilen Palabıyık, toplam 11 sarı kart gösterdi. Galatasaray'dan 7, Fenerbahçe'den 4 futbolcuya sarı kart veren Palabıyık, itiraz edilen pozisyonları da VAR hakemiyle hızlıca konuşarak kararlaştırdı. Galatasaray'da Luyindama, Falcao, Arda Turan, Taylan, Etebo, Marcao ve Belhanda sarı kart gördü. Fenerbahçe'de ise Sosa, Tisserand, Gökhan, Gustavo ve Erol Bulut sarı kart aldı.