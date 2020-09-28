Haberler Galatasaray Galatasaray - Fenerbahçe maçının hakemi Ali Palabıyık tartışılmadı

- maçının hakemi tartışılmadı

Müsabaka öncesi Galatasaraylılar’ın isyan ettiği temiz maç yönetti. Palabıyık, yardımcıları ve VAR hakemleri uzun yıllar sonra belki de ilk kez bir derbide maçın önüne geçecek kararlar vermedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 23:14 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2020 Pazartesi 06:50
Galatasaray - Fenerbahçe maçının hakemi Ali Palabıyık tartışılmadı

2019'da 'de yönettiği - derbisinde verdiği kararlarla sarı-kırmızılıları çıldırtan , dün gece profesyonel kariyerinin en temiz maçlarından birini yönetti. İki tarafı da memnun edebilen Palabıyık, toplam 11 gösterdi. Galatasaray'dan 7, Fenerbahçe'den 4 futbolcuya sarı kart veren Palabıyık, itiraz edilen pozisyonları da VAR hakemiyle hızlıca konuşarak kararlaştırdı. Galatasaray'da Luyindama, Falcao, , Taylan, Etebo, Marcao ve sarı kart gördü. Fenerbahçe'de ise Sosa, Tisserand, Gökhan, Gustavo ve Erol Bulut sarı kart aldı.

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