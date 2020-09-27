Haberler Galatasaray Son dakika: Galatasaray'da Arda Turan'dan Fenerbahçe yorumu!

Son dakika: 'da 'dan yorumu!

'ın kaptanı uzun yıllar sonra derbisinde sarı-kırmızılı formayla sahaya çıktı. Deneyimli futbolcu maç sonu yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli takımın da çok iyi bir takım olduğunu söyledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 21:18 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 22:03
Son dakika: Galatasaray'da Arda Turan'dan Fenerbahçe yorumu!

ile dev derbi maçında 0-0 berabere kalarak puanları paylaştı. Maç sonunda sarı-kırmızılı takımın kaptan önemli açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

Arda Turan: Alpaslan Dikmen'i, sevgili Galatasaraylı Alpaslan Ağabey'i analım. Allah gani gani rahmet eylesin. Çok büyük Galatasaraylıydı.

Fenerbahçe derbisine bir Galatasaraylı olarak çıkmak çok mutluluk verici.

"FENERBAHÇE DE ÇOK İYİ BİR TAKIM"
Galatasaray çok iyi, Fenerbahçe kötü deniyordu. Fenerbahçe. Aslında öyle değil durumlar. Biz gayet iyi durumdaydık ama Fenerbahçe de çok iyi takım. Bu sahada büyük oyuncular var. Bu zeminler de futbolcuları etkiliyor. Yüzde 50-60 etkiliyor.

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