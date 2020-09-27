Son dakika: Galatasaray'da Arda Turan'dan Fenerbahçe yorumu!

Galatasaray ile Fenerbahçe dev derbi maçında 0-0 berabere kalarak puanları paylaştı. Maç sonunda sarı-kırmızılı takımın kaptan Arda Turan önemli açıklamalarda bulundu.



İşte o sözler...



Arda Turan: Alpaslan Dikmen'i, sevgili Galatasaraylı Alpaslan Ağabey'i analım. Allah gani gani rahmet eylesin. Çok büyük Galatasaraylıydı.

Fenerbahçe derbisine bir Galatasaraylı olarak çıkmak çok mutluluk verici.

"FENERBAHÇE DE ÇOK İYİ BİR TAKIM"

Galatasaray çok iyi, Fenerbahçe kötü deniyordu. Fenerbahçe. Aslında öyle değil durumlar. Biz gayet iyi durumdaydık ama Fenerbahçe de çok iyi takım. Bu sahada büyük oyuncular var. Bu zeminler de futbolcuları etkiliyor. Yüzde 50-60 etkiliyor.