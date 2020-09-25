Yeni talip Lyon

Fransız gazetesi L'Equipe'in haberine göre; Galatasaray'ın en gözde ismi Marcao'ya yeni bir talip çıktı. Son günlerde Roma ve Newcastle United ile anılan Brezilyalı yıldızı Lyon da listesine aldı. Stoperi Marçal'ı Wolverhampton'a gönderen Lyon, takımdaki 4 savunmacıdan birinin ayrılma ihtimalini düşünerek Marcao'yu alternatifler arasına yazdı. Marcelo, Jason Denayer, Joachim Andersen ve Sinaly Diomande'nden birinin satılması halinde Lyon'un Galatasaray ile temasa geçeceği kaydedildi. 24 yaşındaki Sambacı için sarı-kırmızılıların 15 milyon euro talep ettiği biliniyor. Cimbom ile 2022'ye kadar kontratı bulunan Marcao yıllık 900 bin euro maaş alıyor. Dün de maça ilk 11'de başlayan yıldız futbolcu başarılı performansıyla dikkatleri üzerinde tutmayı başardı.