GaleriGalatasaraySon dakika Galatasaray haberi: Görüşme gerçekleşti! Diagne'ye Süper Lig'den talip
Son dakika Galatasaray haberi: Görüşme gerçekleşti! Diagne'ye Süper Lig'den talip
Son dakika Galatasaray haberi: Yeni sezona 2 galibiyet ile başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Son şampiyon Başakşehir'i deplasmanda 2-0'lık skorla deviren sarı-kırmızılar bir yandan takıma katılacak isimler üzerinde yoğun bir mesai harcanırken bir yandan da takımdan gönderilecek isimler belirlenmeye çalışılıyor. Takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan Diagne için de ezeli rakip devreye girdi. İşte son gelişmeler...
22 Eylül 2020 Salı 00:17, Güncelleme 22.09.2020 06:59
Son dakika Galatasaray haberi: Görüşme gerçekleşti! Diagne'ye Süper Lig'den talip