Fatih Terim: Gençler gelecek

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geniş rotasyon yaptıklarını bunun uzun maratonda çok önemli olduğunu söyledi. İmparator, "Her oyuncu hazır olursa 50-60 maçı götürürüz. Geniş rotasyon biraz riskliydi ama zaten hayat bir risk" diye konuştu. Terim, Taylan Antalyalı hakkında, "Yeni kazancımız. Herkese izin var ona yok. Bizde veya başka takımlarda oynamadığı zamanlara saysın! Onun dinlenme gibi bir işi olmamalı" yorumunu yaptı.

EKSİKLER GİDERİLECEK

Belhanda'yı da öven Terim, "Belhanda'dan beklentimiz buydu Onu 18'e sokmayı becerdik" dedi. Marcao'nun gelen tekliflerin çok üstünde bir değere sahip olduğunu kaydeden İmparator şöyle bitirdi: "Gidenler-gelenler çok konuşulmamalı. Marcao gibi gençleri alacağız. Abdurrahim Bey ile toplantı yaptık. Listemizde birçok oyuncu var kadromuza katacağız. Takımdan memnunuz ama olası eksikleri de gidermeye çalışıyoruz."