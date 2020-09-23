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Derbi maçı fırsat sayılır

 Rizespor'un Hırvat teknik adamı , ülkesine 'ın son durumunu anlattı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 23:53 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 06:50
Derbi maçı fırsat sayılır

Rizespor'un Hırvat teknik adamı , ülkesine 'ın son durumunu anlattı. Sarı-kırmızılıların sezona çok iyi başladığını belirten Tomas, "Hajduk'un şansı az ama Pazar günü derbi var ve Galatasaray rotasyon yapacak. Hajduk bu fırsatı kullanabilir" dedi.

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