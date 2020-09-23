Çaykur Rizespor'un Hırvat teknik adamı Stjepan Tomas, ülkesine Galatasaray'ın son durumunu anlattı. Sarı-kırmızılıların sezona çok iyi başladığını belirten Tomas, "Hajduk'un şansı az ama Pazar günü derbi var ve Galatasaray rotasyon yapacak. Hajduk bu fırsatı kullanabilir" dedi.
Derbi maçı fırsat sayılır
Çaykur Rizespor'un Hırvat teknik adamı Stjepan Tomas, ülkesine Galatasaray'ın son durumunu anlattı.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 23:53 Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 06:50