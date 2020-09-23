Derbi maçı fırsat sayılır

Çaykur Rizespor'un Hırvat teknik adamı Stjepan Tomas, ülkesine Galatasaray'ın son durumunu anlattı. Sarı-kırmızılıların sezona çok iyi başladığını belirten Tomas, "Hajduk'un şansı az ama Pazar günü derbi var ve Galatasaray rotasyon yapacak. Hajduk bu fırsatı kullanabilir" dedi.