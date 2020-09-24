Ianis Hagi'den Galatasaray açıklaması! "Eğer eşleşirsek..."

Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi, UEFA Avrupa Ligi'nde sarı-kırmızılılarla rakip olma ihtimali hakkında konuştu.

Babasının efsane olduğu bir takımda oynamanın duygusal bir etki yaratıp yaratmayacağı sorulan Hagi, böyle bir şeyin gerçekleşmeyeceğini belirtti.

"SONRAKİ TURDA NE OLACAĞINA BAKACAĞIZ"

Rumen futbolcu, yaptığı açıklamada, "Eğer eşleşirsek Galatasaray maçının duygusal olup olmayacağı hakkında bir şey düşünmüyorum. Öncelikli maçımızı kazanıp, daha sonra lig maçımıza odaklanmalıyız. Sonraki turda ne olacağına bakacağız. Genç bir oyuncu olarak, en üst seviyede oynamak isteyen bir futbolcu olarak amacım Rangers ile gruplarda mücadele vermek. Benim amacım tam olarak budur. Avrupa maçları büyük olur, bunu da Rangers ile yaşadım. Aynı duyguları bu sene tekrar yaşamak istiyorum." ifadesini kullandı.

Rangers, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Rangers, deplasmanda Willem ile karşı karşıya gelecek.