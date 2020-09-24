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'a uyarısı

'ın gündeminde yer alan ön libero adaylarından için uyarı geldi…

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 21:36 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2020 Perşembe 06:50
Galatasaray'a Joao Mario uyarısı

'ın gündeminde yer alan ön libero adaylarından için uyarı geldi… 'dan kiralıktan döndükten sonra Portekizli oyuncunun İnter'le hiç idmana çıkmadığı belirtildi. Hali hazırda Appiano Gentile'de devam idman programında da yer almadığı hatırlatıldı. edilse bile tam olarak hazır hale gelebilmesi için en azından 3 haftalık özel bir çalışmaya, daha sonra da en az 2 haftalık takım çalışmasına ihtiyacı olduğu bilgisi paylaşıldı.

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