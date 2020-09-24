Galatasaray'a Joao Mario uyarısı

Galatasaray'ın gündeminde yer alan ön libero adaylarından Joao Mario için uyarı geldi… Lokomotiv Moskova'dan kiralıktan döndükten sonra Portekizli oyuncunun İnter'le hiç idmana çıkmadığı belirtildi. Hali hazırda Appiano Gentile'de devam idman programında da yer almadığı hatırlatıldı. Transfer edilse bile tam olarak hazır hale gelebilmesi için en azından 3 haftalık özel bir çalışmaya, daha sonra da en az 2 haftalık takım çalışmasına ihtiyacı olduğu bilgisi paylaşıldı.