Fatih Terim: Havaya girmeyiz

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hajduk Split maçı öncesi basın toplantısı düzenlerken Avrupa Ligi'ni çok önemsediğini söyledi. Diri bir kadro ile mücadele etmek istediklerini ve tur atlamak istediklerini ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, "Sezon öncesi futbolcularımız da çok iyi çalıştı. Şu ana kadar iyiyiz ama yarın ne olacağını bilemiyoruz. Biz 2-3 maç kazanınca havaya girecek insanlar değiliz. Ne aşırı seviniriz, ne de aşırı üzülürüz. Bulunan konumun takdir edilmesini de isteriz" diye konuştu. Terim, transfer konusunda ise, "Satmadan alamıyoruz. Transfer için birçok elementin bir araya gelmesi lazım" derken bir oyuncu daha kiralamak istediklerini kaydetti.

"YADIRGIYORUZ"

Fatih Terim, "UEFA'ya tabii ki önem veriyorum fakat Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya alışık olduğumuz için buraları yadırgıyoruz" demekten de kendini alamadı.

MUSLERA'YI YAZACAĞIM

Sakat oyuncular hakkında bilgi veren Terim, Saracchi'nin Fenerbahçe'ye karşı oynamak istediğini açıkladı. Terim, "Emre Akbaba idmanlara başlıyor. Saracchi'yi Fenerbahçe'ye karşı oynatabilir miyiz; bilmiyorum ama oynamak istiyor" dedi. Muslera'yla ilgili ise, "Listeye yazmak istiyorum" ifadesini kullandı.

BİRLİKTE OYNAYACAKLAR

Falcao ve Diagne'nin performansını da değerlendiren Terim sözlerini şöyle sürdürdü: İkisinden de memnunum. Diagne 10 aydır oynamıyor, daha da forma girecek. Keşke düşüncemdeki fizik kalitelerine gelseler de Falcao ve Diagne'yi aynı anda oynatsak. Şu anda ikisi de iyi gidiyor, inşallah öyle de giderler.

TERİM MUTLU DEĞİL Mİ?

Fatih Terim, 'vücut dilinin mutlu görünmediği' şeklindeki bir yorum üzerine de "Zaman zaman yükselmeler oluyor" dedi. Başarılı çalıştırıcı, "Muhakkak ki ben de insanım, üzüntülerim, problemlerim, sevinçlerim, hepsi oluyor. Bir şeyleri yapamamışızdır, onun için üzgünümdür. Her şey yerinde çok şükür, bir sıkıntı yok. Zaman zaman ufak tefek yükselmeler oluyor, bunlar hayat içerisinde var. Benim vücut dilim dışarıya ne geçiyor bilmiyorum" diye konuştu.