Galeri Galatasaray Fatih Terim'den 'Premier Lig' modeli! Sessiz sedasız...

Fatih Terim'den 'Premier Lig' modeli! Sessiz sedasız...

Süper Lig'de ikide iki yaparak 6 puanı hanesine yazdıran Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda da Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü'yü deplasmanda mağlup ederek bir üst tura yükselmişti. Sezona iyi bir başlangıç yaparak taraftarlarını mutlu eden sarı-kırmızılı takımdaki değişim gözlerden kaçmıyor. Galatasaray'ın başarı grafiğinin yükselmesindeki en önemli neden ise Terim'in kurduğu sistem. İşte teknik direktör Fatih Terim'in Florya'da bu sezon hayata geçirdiği o proje ve detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri