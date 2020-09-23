Haberler Galatasaray Fatih Öztürk'ün başarılı performansının sırrı ortaya çıktı!

'ün başarılı performansının sırrı ortaya çıktı!

'da uzun süreli sakatlık yaşayan 'nın yerine sezon başında 'dan kadroya dahil edilen 33 yaşındaki 'ün çıktığı maçlarda sergilediği performans dikkat çekiyor. Tecrübeli eldivenin başarısının sırrında Fransızca bilmesi yatıyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 08:32
Fatih Öztürk'ün başarılı performansının sırrı ortaya çıktı!

'a sezon başında ekibi 'dan gelen , transferine yapılan eleştirilere sahada cevap verdi.

maçında başarılı kurtarışlarıyla kalesini gole kapatan Fatih, Okan Kocuk'tan daha iyi alternatif olduğunu gösterdi. Tecrübeli eldivenin sırrı ise ortaya çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre 33 yaşındaki file bekçisi, direkt Fransızca kurduğu iletişim sayesinde önündeki Omar Elabdellaoui ve Luyindama'yı sürekli maç içinde uyarıyor.

Fransa'da dünyaya gelen Fatih Öztürk'ün Galatasaray'la olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.

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