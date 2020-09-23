Fatih Öztürk'ün başarılı performansının sırrı ortaya çıktı!

Galatasaray'a sezon başında Süper Lig ekibi Kasımpaşa'dan gelen Fatih Öztürk, transferine yapılan eleştirilere sahada cevap verdi.

Medipol Başakşehir maçında başarılı kurtarışlarıyla kalesini gole kapatan Fatih, Okan Kocuk'tan daha iyi alternatif olduğunu gösterdi. Tecrübeli eldivenin sırrı ise ortaya çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre 33 yaşındaki file bekçisi, direkt Fransızca kurduğu iletişim sayesinde önündeki Omar Elabdellaoui ve Luyindama'yı sürekli maç içinde uyarıyor.

Fransa'da dünyaya gelen Fatih Öztürk'ün Galatasaray'la olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.