İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının 11'leri! Falcao ve Samatta...
Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Son 4 maçını (2 Süper Lig- 2 UEFA Avrupa Ligi) kazanarak yeni sezona iyi bir başlangıç yapan sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, derbi maçını da kazarak seriyi sürdürmek istiyor. Galatasaray karşısında ilk büyük sınavını verecek olan Erol Bulut ise, derbi maçını kazanmak istiyor. İşte dev derbinin ilk 11'leri ve tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray ve Fenerbahçe haberleri
25 Eylül 2020 Cuma 14:31, Güncelleme 25.09.2020 14:55
İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının 11'leri! Falcao ve Samatta...