Haberler Galatasaray Saracchi 3 maç yok

Saracchi 3 maç yok

ile oynanan maçta sakatlanan 'nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2020 Pazartesi 20:56 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2020 Salı 06:50
Saracchi 3 maç yok

ile oynanan maçta sakatlanan 'nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Uruguaylı sol bekin durumu MR sonrası netlik kazanacak. Ancak , ve maçlarında forma giymesinin zor olduğu kaydedildi.

EMRE PARLIYOR

Yeni transferlerden Emre Kılınç gelir gelmez 11'e yerleşti. da teknik ekibin gözüne girdi. Sol ayağını raket gibi kullanan 26 yaşındaki futbolcu takımın hücum performansını artırdı. Emre şimdiden 1 gol, 1 asist üretti.

FAVORİ CİMBOM

İddaa Risk Yönetimi, - Fenerbahçe derbisinin oranlarını açıkladı. Buna göre 1.90'lık oranla sarı-kırmızılılar favori gösterildi. Kanarya'nın 3 puanı almasına 2.80 oran biçildi. Beraberlik için ise 3.10 oran belirlendi.

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