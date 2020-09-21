Kulüp önemli

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Skordan bağımsız Atilla Karaoğlan ve ekibine tebriklerimi göndermek istiyorum. Maçın iyi geçmesine sebep oldu. Hiçbir tesir ve etki altında kalmadılar. İyi başladık, 35-40 dakika iyiydik. İkinci yarıya skor olarak önde başladık ama oyun olarak başlayamadık. Buradan 2-0'la ayrılmak çok iyi. Galatasaraylıların takımı özlediğini biliyorum. Güzel oyunu, mücadeleyi özlediklerini biliyorum. Onlara buradan gurur duyacakları bir takım meydana geldiğini söyleyelim" dedi.

BÜYÜK RAKAMLARA GİTMELİ

Terim, adı Roma, Newcastle ve bir İngiliz takımı ile anılan oyuncusu Marcao hakkında ise şu yorumu yaptı: "Eğer Galatasaray'ın ekonomisine gidişatına katkıda bulunacaksa fertlerin hiçbir önemi yok. Galatasaray'a ben de yük olursam ben de gidebilirim. Galatasaray transfer yapıp, büyük rakamlara satmalı. Başkan ve yöneticiler isterse satarlar, isterlerse satmazlar. Marcao bugün sahanın en iyilerinden biriydi. Taylan ve Marcao çok iyiydi. İstenmek güzel bir şeydir. Marcao takım oyununda çok önemli. İnsanlığı ve gelişimiyle bizi çok mutlu ediyor."

BU TEMPOYA ALIŞMAK LAZIM

Fatih Terim, Azerbaycan deplasmanından gelip hemen maça çıkmanın zorluğundan bahsetti. İmparator, "Gönül isterdi ki haftada bir maç oynayalım ama bu tempoya alışmamız lazım. İki idman yapabildik. Bu perşembe yine maçımız olacak ardından derbiye çıkacağız. Bizim için çok önemli bir hafta. Burada geçen sezon 42 defa ceza alanına girip, 22 şut atmıştık ama kazanamamıştık. Kazandığımız için mutluyum. Önemli bir galibiyet oldu" dedi.