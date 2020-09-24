Galeri Galatasaray Fatih Terim'den flaş rotasyon kararı! İşte Galatasaray'ın Hajduk Split maçı 11'i

Fatih Terim'den flaş rotasyon kararı! İşte Galatasaray'ın Hajduk Split maçı 11'i

Sezona 3'te 3'le başlayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split ile karşılaşıyor. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmaya mutlak galibiyeti parolasıyla çıkacak olan sarı-kırmızılılar, rakibini eleyerek play-off turuna adını yazdırmayı hedefliyor. Öte yandan teknik direktör Fatih Terim ise haftasonu oynanacak Fenerbahçe derbisi nedeniyle rotasyon ağırlıklı bir kadroyla karşılaşmaya çıkmayı hedefliyor. İşte Galatasaray'ın Hajduk Split maçı 11'i...