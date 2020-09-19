Alex Telles yarışı kızıştı

Portekiz gazetesi O'Jogo, Portolu yıldız Alex Telles'e dev ekiplerin talip olduğunu duyurdu. Sözleşmesinin son senesine giren 27 yaşındaki Brezilyalı sol bek için çıkan haberde; "PSG, Alex Telles konusunda acele etmeli. Manchester United dışında A.Madrid'de oyuncu için devreye girebilir" denildi. Porto'ya 6.5 milyon euro'ya satılan Telles'ten elde edilecek kârdan yüzde 10 pay Aslan'a verilecek.