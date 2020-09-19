Portekiz gazetesi O'Jogo, Portolu yıldız Alex Telles'e dev ekiplerin talip olduğunu duyurdu. Sözleşmesinin son senesine giren 27 yaşındaki Brezilyalı sol bek için çıkan haberde; "PSG, Alex Telles konusunda acele etmeli. Manchester United dışında A.Madrid'de oyuncu için devreye girebilir" denildi. Porto'ya 6.5 milyon euro'ya satılan Telles'ten elde edilecek kârdan yüzde 10 pay Aslan'a verilecek.
Alex Telles yarışı kızıştı
Portekiz gazetesi O'Jogo, Portolu yıldız Alex Telles'e dev ekiplerin talip olduğunu duyurdu.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 00:23 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2020 Cumartesi 06:50