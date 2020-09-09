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09 Eylül 2020, Çarşamba
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Asamoah raporu korkuttu

Asamoah raporu korkuttu

Menajerler, 'in önüne getirirken tecrübeli hoca, ön liberoda da oynayabilmesi nedeniyle scout raporu istedi.

Menajerler, 'in önüne getirirken tecrübeli hoca, ön liberoda da oynayabilmesi nedeniyle scout raporu istedi. "Dinamik, çalışkan, enerjik... Oyunu okuma becerisiyle dikkat çekiyor" şeklindeki scout raporundan etkilendi. Ancak aynı raporun sonuna, "Yeteneğine rağmen sık sık sakatlanması büyük handikap" yazılması ise Terim'in gözünü korkuttu.
  1. 9.9.2020
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