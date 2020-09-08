Galatasaray resmi siteden duyurdu! Mbaye Diagne ve Emre Akbaba...
Süper Lig'in ilk haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Galatasaray'da bu maçın hazırlıkları sürüyor. Sarı-kırmızılı takım resmi sitesinden Mbaye Diagne ve Emre Akbaba'nın özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştığını açıkladı.
Galatasaray'da Gaziantep Futbol Kulübü ile oynanacak olan maçın hazırlıkları devam ederken kulüpten yapılan resmi açıklamada Mbaye Diagne ve Emre Akbaba'nın takımdan ayrı çalıştıkları duyuruldu.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Galatasaray Futbol Takımı, 2020-2021 Süper Lig Sezonu birinci haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra altıya altı hedefsiz pas çalışması yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde altıya altı dar alan oyunları oynandı. Ana bölümde 11'e 11 sınırlı alanda kurallı oyun gerçekleştirildi.
Son bölümde ise yüksek şiddetli interval koşular üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Mbaye Diagne ve Emre Akbaba, fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde kendileri için hazırlanan özel program dâhilinde takımdan ayrı salonda ve sahada çalıştı.
Galatasaray Futbol Takımı, Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
- 08.09.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray resmi siteden duyurdu! Mbaye Diagne ve Emre Akbaba... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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