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08 Eylül 2020, Salı
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Haberler Galatasaray Galatasaray resmi siteden duyurdu! Mbaye Diagne ve Emre Akbaba...

Galatasaray resmi siteden duyurdu! Mbaye Diagne ve Emre Akbaba...

Galatasaray resmi siteden duyurdu! Mbaye Diagne ve Emre Akbaba...

Süper Lig'in ilk haftasında FK ile karşılaşacak olan Galatasaray'da bu maçın hazırlıkları sürüyor. Sarı-kırmızılı takım resmi sitesinden Mbaye Diagne ve Emre Akbaba'nın özel program dahilinde takımdan ayrı çalıştığını açıkladı.

Galatasaray'da Futbol Kulübü ile oynanacak olan maçın hazırlıkları devam ederken kulüpten yapılan resmi açıklamada Mbaye Diagne ve Emre Akbaba'nın takımdan ayrı çalıştıkları duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
, 2020-2021 Süper Lig Sezonu birinci haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

'ndeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra altıya altı hedefsiz pas çalışması yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde altıya altı dar alan oyunları oynandı. Ana bölümde 11'e 11 sınırlı alanda kurallı oyun gerçekleştirildi.

Son bölümde ise yüksek şiddetli interval koşular üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Mbaye Diagne ve Emre Akbaba, fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde kendileri için hazırlanan özel program dâhilinde takımdan ayrı salonda ve sahada çalıştı.

Galatasaray Futbol Takımı, Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

  1. 08.09.2020
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