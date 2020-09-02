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02 Eylül 2020, Çarşamba
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’nın gözü korktu

Verona’nın gözü korktu

Ön libero adayları arasında bulunan için 'in hamlesi, 'nın planlarını alt üst etti.

Ön libero adayları arasında bulunan için 'in hamlesi, 'nın planlarını alt üst etti. Tecrübeli teknik adamın, 'daki bağlantılarını kullanarak İtalyan oyuncuyu istemesi üzerine daha önce Benassi ile anlaşan Verona yeni bir plan üzerinde durmaya başladı. Verona'nın, Benassi'yi 'a kaptırmamak için elini çabuk tutarak, Fiorentinalı yöneticileri ikna etmek için fiyat artırdığı belirtildi.
  1. 2.9.2020
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