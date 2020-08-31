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31 Ağustos 2020, Pazartesi
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'den 3 puan gafı!

Mbaye Diagne'den 3 puan gafı!

hazılıklarını sürdüren , Ümraniyespor ile 'nde kozlarını paylaştı. Mücadele sarı-kırmızılıların 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Galibiyetin ardından sarı kırmızılı golcü Diagne, '3 puan' paylaşımı yaptı. Taraftarlardan gelen yorumlar sonrası Senegalli golcü ifadeyi değiştirdi. İşte detaylar...

çalışmalarını sürdüren , üçüncü hazırlık maçında Ümraniyespor'la karşılaştı. 'nde oynanan mücadele, sarı - kırmızılıların 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Galatasaraylı , hazırlık maçındaki 2-0'lık Ümraniyespor galibiyetinin ardından '3 puan' paylaşımı yaptı. Senegalli golcü, paylaşım altına taraftarlardan gelen mesajlar sonrası bu ifadeyi 'Zafer' olarak değiştirdi.

İşte o paylaşımlar:



  1. 31.08.2020
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