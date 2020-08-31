Mbaye Diagne'den 3 puan gafı!
Yeni sezon hazılıklarını sürdüren Galatasaray, Ümraniyespor ile Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kozlarını paylaştı. Mücadele sarı-kırmızılıların 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Galibiyetin ardından sarı kırmızılı golcü Diagne, '3 puan' paylaşımı yaptı. Taraftarlardan gelen yorumlar sonrası Senegalli golcü ifadeyi değiştirdi. İşte detaylar...
Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, üçüncü hazırlık maçında Ümraniyespor'la karşılaştı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadele, sarı - kırmızılıların 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Galatasaraylı Mbaye Diagne, hazırlık maçındaki 2-0'lık Ümraniyespor galibiyetinin ardından '3 puan' paylaşımı yaptı. Senegalli golcü, paylaşım altına taraftarlardan gelen mesajlar sonrası bu ifadeyi 'Zafer' olarak değiştirdi.
İşte o paylaşımlar:
- 31.08.2020
- İşte Galatasaray-Ümraniyespor maçından kareler
- Fenerbahçe'de Muriqi krizi ve şok talep!
- Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Giuliano savaşı kızıştı! "Onlara gideceğine bize gelsin"
- Kruse şimdi yandı! Fenerbahçe'den 160 milyonluk tarihi dava
- Galatasaray'da plan belli oldu! Transferle ayrılık listesi ve UEFA...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Mbaye Diagne'den 3 puan gafı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.