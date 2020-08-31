Mbaye Diagne'den 3 puan gafı!

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, üçüncü hazırlık maçında Ümraniyespor'la karşılaştı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadele, sarı - kırmızılıların 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Galatasaraylı Mbaye Diagne, hazırlık maçındaki 2-0'lık Ümraniyespor galibiyetinin ardından '3 puan' paylaşımı yaptı. Senegalli golcü, paylaşım altına taraftarlardan gelen mesajlar sonrası bu ifadeyi 'Zafer' olarak değiştirdi.

İşte o paylaşımlar:





