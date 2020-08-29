Seri transferinin önünü Lemina açtı! Mutlu son yakın | Son dakika Galatasaray haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
29 Ağustos 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Seri transferinin önünü Lemina açtı! Mutlu son yakın

transferinin önünü Lemina açtı! Mutlu son yakın

Seri transferinin önünü Lemina açtı! Mutlu son yakın

’nın ’a gidişiyle bu defteri kapatan , Jean Michael için bastırıyor. Lemina ile birlikte orta sahasında toplam 7 futbolcu bulunan İngiliz ekibinin transferde kolaylık sağlaması bekleniyor.

'ın Jean Michael için belirlediği bütçe ortaya çıktı. 'ın Lemina'yı etmesiyle Seri'nin önünün açıldığı belirtildi. Fildişi Sahilli futbolcuya 'dan da teklif geldiği ancak tercihini 'dan yana kullandığı öğrenildi. 29 yaşındaki yıldız için geçen sezon 1.5 milyon euro kiralama ve 2.8 milyon euro maaş ödeyen Aslan, bu kez toplamda 3.5 milyon euro'luk bir bütçe ayırdı. Southampton'dan Lemina'yı da kadrosuna katan Fulham'ın orta sahasında şu anda tam 7 futbolcu var. Ön liberoda Anguissa ve McDonald, merkezde Cairney, Seri, Johansen, Lemina ve Onomah bulunuyor. Aslan'ın Seri ve Johansen'i birlikte takviye etmeyi amaçladığı olmazsa en azından birini kadroya katacağı ifade edildi. Seri geçen sezon 37 maçta 2 gol atıp, 4 de asist yapmıştı.

LEMINA'DAN ELVEDA

Fulham'ın kadrosuna kattığı , 'ye gitti. 27 yaşındaki Gabonlu futbolcu yayınladığı mesajla Galatasaraylı taraftarlara veda etti. Lemina, "İngiltere'ye döndüm. 'deki taraftarlara teşekkür ediyorum, onlar en iyisi. Galatasaray'daki takım arkadaşlarıma da başarılar diliyorum" diye konuştu.

  1. 29.8.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Seri transferinin önünü Lemina açtı! Mutlu son yakın haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA