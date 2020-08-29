Seri transferinin önünü Lemina açtı! Mutlu son yakın
Mario Lemina’nın Fulham’a gidişiyle bu defteri kapatan Galatasaray, Jean Michael Seri için bastırıyor. Lemina ile birlikte orta sahasında toplam 7 futbolcu bulunan İngiliz ekibinin transferde kolaylık sağlaması bekleniyor.
Galatasaray'ın Jean Michael Seri için belirlediği bütçe ortaya çıktı. Fulham'ın Lemina'yı transfer etmesiyle Seri'nin önünün açıldığı belirtildi. Fildişi Sahilli futbolcuya Fransa'dan da teklif geldiği ancak tercihini Cimbom'dan yana kullandığı öğrenildi. 29 yaşındaki yıldız için geçen sezon 1.5 milyon euro kiralama ve 2.8 milyon euro maaş ödeyen Aslan, bu kez toplamda 3.5 milyon euro'luk bir bütçe ayırdı. Southampton'dan Lemina'yı da kadrosuna katan Fulham'ın orta sahasında şu anda tam 7 futbolcu var. Ön liberoda Anguissa ve McDonald, merkezde Cairney, Seri, Johansen, Lemina ve Onomah bulunuyor. Aslan'ın Seri ve Johansen'i birlikte takviye etmeyi amaçladığı olmazsa en azından birini kadroya katacağı ifade edildi. Seri geçen sezon 37 maçta 2 gol atıp, 4 de asist yapmıştı.
LEMINA'DAN ELVEDA
Fulham'ın kadrosuna kattığı Mario Lemina, İngiltere'ye gitti. 27 yaşındaki Gabonlu futbolcu yayınladığı mesajla Galatasaraylı taraftarlara veda etti. Lemina, "İngiltere'ye döndüm. Türkiye'deki taraftarlara teşekkür ediyorum, onlar en iyisi. Galatasaray'daki takım arkadaşlarıma da başarılar diliyorum" diye konuştu.
- 29.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Seri transferinin önünü Lemina açtı! Mutlu son yakın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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