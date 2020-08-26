Taffarel: Tarihi değiştirdik

Galatasaray'ın efsane file bekçisi Claudio Taffarel, FIFA'nın resmi sitesine açıklamalarda bulundu. 2000 yılında UEFA Kupası finalinde Arsenal'e karşı oynadıkları maçın her dakikasını hatırladığını dile getiren Taffarel, "Tüm oyuncularımız çok iyiydi ve Terim gibi harika bir hocamız vardı. Galatasaray tarihini değiştirdik. Bunu hak etmiştik. Aslında, Arsenal kötü oynamamıştı. Oyuncular ve Galatasaraylı taraftarlar için gurur duyulacak bir andı" diye konuştu.

GALATASARAY TARAFTARI BAŞKA

Kariyerinde unutamadığı bir maç olup olmadığına yönelik bir soruyu ise Claudio Taffarel, "Hiç unutamadığım bir maç var, deplasmanda oynadığımız Borussia Dortmund maçı. Herkes Dortmund taraftarının tutkusunu bilir ama Galatasaray taraftarı çok daha iyidir. Maçın her dakikasında Galatasaraylıları duyuyorduk ve bu gerçekten inanılmazdı" diye cevaplandırdı.