Taffarel: Tarihi değiştirdik
Galatasaray'ın efsane file bekçisi Claudio Taffarel, FIFA'nın resmi sitesine açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın efsane file bekçisi Claudio Taffarel, FIFA'nın resmi sitesine açıklamalarda bulundu. 2000 yılında UEFA Kupası finalinde Arsenal'e karşı oynadıkları maçın her dakikasını hatırladığını dile getiren Taffarel, "Tüm oyuncularımız çok iyiydi ve Terim gibi harika bir hocamız vardı. Galatasaray tarihini değiştirdik. Bunu hak etmiştik. Aslında, Arsenal kötü oynamamıştı. Oyuncular ve Galatasaraylı taraftarlar için gurur duyulacak bir andı" diye konuştu.
GALATASARAY TARAFTARI BAŞKA
Kariyerinde unutamadığı bir maç olup olmadığına yönelik bir soruyu ise Claudio Taffarel, "Hiç unutamadığım bir maç var, deplasmanda oynadığımız Borussia Dortmund maçı. Herkes Dortmund taraftarının tutkusunu bilir ama Galatasaray taraftarı çok daha iyidir. Maçın her dakikasında Galatasaraylıları duyuyorduk ve bu gerçekten inanılmazdı" diye cevaplandırdı.
- 26.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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