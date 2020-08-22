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22 Ağustos 2020, Cumartesi
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Satış listesinde üç futbolcu var

Satış listesinde üç futbolcu var

gereği oyuncu satışı yapmadan bonservisle yapamayan Aslan'da üç isim listeye kondu.

gereği oyuncu satışı yapmadan bonservisle yapamayan Aslan'da üç isim listeye kondu. Sarı-kırmızılılarda yüksek maaş alan ve Babel ile geçen sezon hiç katkı sağlayamayan Jimmy Durmaz'ın ilk gönderilecek isimler olduğu öğrenildi. Belhanda yıllık 3.35 milyon euro,
  1. 22.8.2020
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