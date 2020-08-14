Mario Lemina Bundesliga yolcusu mu? Açıklama geldi - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
14 Ağustos 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Bundesliga yolcusu mu? Açıklama geldi

Bundesliga yolcusu mu? Açıklama geldi

Mario Lemina Bundesliga yolcusu mu? Açıklama geldi

Geride bıraktığımız sezonu 'da kiralık olarak geçiren Gabonlu orta saha oyuncusu 'ya, 'ın ardından Alman ekibi de talip oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Almanya Bundesliga ekiplerinden , transfer çalışmaları kapsamında gündemine sürpriz bir ismi aldı.

Geçtiğimiz sezonu 'da kiralık olarak geçiren Gabonlu orta saha oyuncusu , Southampton'a dönmüştü. Gabon basınında yer alan haberlere göre Alman temsilcisi, 26 yaşındaki deneyimli ismi renklerine bağlamak istiyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Werder Bremen Sportif Direktörü Frank Baumann, "Oyuncunun adı yazılıyor evet ama bu konuda bir şey söyleyemem. Kesin olan şu ki defansif bir orta saha arıyoruz" dedi. Alman ekibinin oyuncuyu kiralamak istediği ifade ediliyor.

Öte yandan Lemina'nın adı 'la da anılıyor. Southampton'la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gabonlu yıldız, geride bıraktığımız sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 28 maçta 1 gol kaydetmişti.


  1. 14.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mario Lemina Bundesliga yolcusu mu? Açıklama geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA