Mario Lemina Bundesliga yolcusu mu? Açıklama geldi
Geride bıraktığımız sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina'ya, Beşiktaş'ın ardından Alman ekibi Werder Bremen de talip oldu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Almanya Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen, transfer çalışmaları kapsamında gündemine sürpriz bir ismi aldı.
Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina, Southampton'a dönmüştü. Gabon basınında yer alan haberlere göre Alman temsilcisi, 26 yaşındaki deneyimli ismi renklerine bağlamak istiyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Werder Bremen Sportif Direktörü Frank Baumann, "Oyuncunun adı yazılıyor evet ama bu konuda bir şey söyleyemem. Kesin olan şu ki defansif bir orta saha arıyoruz" dedi. Alman ekibinin oyuncuyu kiralamak istediği ifade ediliyor.
Öte yandan Lemina'nın adı Beşiktaş'la da anılıyor. Southampton'la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gabonlu yıldız, geride bıraktığımız sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 28 maçta 1 gol kaydetmişti.
- 14.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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