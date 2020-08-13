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13 Ağustos 2020, Perşembe
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Mario Götze Galatasaray yolunda

Bild gazetesi, bonservisi elinde olan ve Avrupa’da kalmak isteyen Alman yıldızın, herkesi şaşırtacak sürpriz bir imza atabileceğini iddia etti. Yeniden başlangıç için sarı-kırmızılı takımın ideal bir tercih olacağı da dile getirildi.

Younes Belhanda'yı gözden çıkaran G.Saray'da ilk hedef … Avrupa'da kalmak isteyen Götze'nin Beckham'ın takımı Inter Miami'nin yaptığı teklifi reddettiği bildirildi. 'li gazeteci Travis Grimes, "G.Saray'ın, Götze'ye son bir şans vermek istemesi, Dünya şampiyonunun 'e gelmesini geciktirebilir" ifadesini kullandı. Götze'nin Avrupa'da kalmak için artık 2.5 milyon euro'ya razı olmak zorunda olduğunu ifade etti. Grimes, MLS takımlarının, Götze ile arasındaki görüşmeleri beklemek zorunda olduğunu da aktardı.

ADIM ADIM YAKLAŞIYOR

Borussıa Dortmund'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Mario Götze ile ilgili bir haber de Bild gazetesinden geldi. Haberde, Götze'nin herkesi şaşırtacak sürpriz bir imza atabileceği belirtilirken 28 yaşındaki on numaranın yeni bir başlangıç yapabilmesi için Türkiye Süper Ligi'nin iyi bir avantaj olacağı vurgulandı. ABD'ye gitmesinin ise kariyerini noktalamak anlamına geleceğine dikkat çekildi. Öte yandan Roma ve Monaco'dan beklediği teklifleri alamayan Mario Götze'nin her geçen gün biraz daha G.Saray'a yaklaştığı haberleri de gelmeye devam ediyor.

3 YILLIK ANLAŞMA ÖNERECEK

Galatasaray yönetimi, Mario Götze ile masaya oturması durumunda yıllık 2.5 milyon euro teklif edecek. Sarı-kırmızılılar, Alman orta saha ile 3 yıllık anlaşma yapmayı planlıyor.

alt yapısında yetişen Götze, 2013'te 'e transfer olmuş, 2016'da ise Borussia Dortmund'a dönmüştü.

Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2014 'nda Almanya ile şampiyon olan Götze, finalde Arjantin'i mağlup ettikleri maçta tek golü atmıştı.

Tecrübelı futbolcu, bu sezon Borussia Dortmund'da 15 karşılaşmada forma giydi, 3 gol attı. Sezon sonunda da takımdan ayrıldı.

  1. 13.8.2020
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