Mario Götze Galatasaray yolunda
Bild gazetesi, bonservisi elinde olan ve Avrupa’da kalmak isteyen Alman yıldızın, herkesi şaşırtacak sürpriz bir imza atabileceğini iddia etti. Yeniden başlangıç için sarı-kırmızılı takımın ideal bir tercih olacağı da dile getirildi.
Younes Belhanda'yı gözden çıkaran G.Saray'da ilk hedef Mario Götze… Avrupa'da kalmak isteyen Götze'nin Beckham'ın takımı Inter Miami'nin yaptığı teklifi reddettiği bildirildi. ABD'li gazeteci Travis Grimes, "G.Saray'ın, Götze'ye son bir şans vermek istemesi, Dünya şampiyonunun MLS'e gelmesini geciktirebilir" ifadesini kullandı. Götze'nin Avrupa'da kalmak için artık 2.5 milyon euro'ya razı olmak zorunda olduğunu ifade etti. Grimes, MLS takımlarının, Götze ile Galatasaray arasındaki görüşmeleri beklemek zorunda olduğunu da aktardı.
ADIM ADIM YAKLAŞIYOR
Borussıa Dortmund'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Mario Götze ile ilgili bir haber de Bild gazetesinden geldi. Haberde, Götze'nin herkesi şaşırtacak sürpriz bir imza atabileceği belirtilirken 28 yaşındaki on numaranın yeni bir başlangıç yapabilmesi için Türkiye Süper Ligi'nin iyi bir avantaj olacağı vurgulandı. ABD'ye gitmesinin ise kariyerini noktalamak anlamına geleceğine dikkat çekildi. Öte yandan Roma ve Monaco'dan beklediği teklifleri alamayan Mario Götze'nin her geçen gün biraz daha G.Saray'a yaklaştığı haberleri de gelmeye devam ediyor.
3 YILLIK ANLAŞMA ÖNERECEK
Galatasaray yönetimi, Mario Götze ile masaya oturması durumunda yıllık 2.5 milyon euro teklif edecek. Sarı-kırmızılılar, Alman orta saha ile 3 yıllık anlaşma yapmayı planlıyor.
Borussia Dortmund alt yapısında yetişen Götze, 2013'te Bayern Münih'e transfer olmuş, 2016'da ise Borussia Dortmund'a dönmüştü.
Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2014 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı ile şampiyon olan Götze, finalde Arjantin'i mağlup ettikleri maçta tek golü atmıştı.
Tecrübelı futbolcu, bu sezon Borussia Dortmund'da 15 karşılaşmada forma giydi, 3 gol attı. Sezon sonunda da takımdan ayrıldı.
- 13.8.2020
- Trabzonspor'dan dev transfer harekatı! Tam 10 isim...
- Galatasaray sahaya indi! Yeni transferler ilk idmanına çıktı
- Fenerbahçe'nin idmanında dikkat çeken detay! Emre Belözoğlu ve Ozan Tufan...
- Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye dünya yıldızını önerdiler! İşte teklifin detayları...
- Fenerbahçe'de Vedat Muriqi planı! Ayrılık sonrası 2 süper golcü
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Mario Götze Galatasaray yolunda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.