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11 Ağustos 2020, Salı
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operasyonu

Mario Götze operasyonu

Cimbom, bonservisi elinde bulunan için atıyor. A Spor'un son dakika habere göre; sarı-kırmızılı yönetim 28 yaşındaki yıldızla bugün bir görüşme yapacak ve yıllık 2.5 milyon euroluk bir teklif sunacak.

Cimbom, bonservisi elinde bulunan için atıyor. A Spor'un son dakika habere göre; sarı-kırmızılı yönetim 28 yaşındaki yıldızla bugün bir görüşme yapacak ve yıllık 2.5 milyon euroluk bir teklif sunacak. Götze için MLS ekibi FC Cincinnati'nin de devrede olduğunu belirtildi.
  1. 11.8.2020
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