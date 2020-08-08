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08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler Galatasaray G.Saray aradığı sağ kanadı buldu! Önümüzdeki hafta...

'ın hedefinde var

Galatasaray'ın hedefinde Hüseyin Atakan Üner var

Yeni sezon öncesi sağ kanat arayışında olan , aradığı ismi 1. Lig ekiplerinden 'da buldu. 21 yaşındaki için ekibiyle temasa geçen sarı-kırmızılılar, önümüzdeki hafta masaya oturacak.

Bir süredir sağ kanat için alternatifler araştıran 'da teknik heyet, aradığı ismi 1. Lig takımlarından 'da buldu. Ajansspor'da yer alan habere göre bu oyuncu; .

Galatasaray yardımcı antrenörü Levent Şahin'in bir süre takip ettikten sonra 'e bildirdiği, Terim'in de çok beğendiği ve onay verdiği 21 yaşındaki futbolcu için Altınordu kulübüyle temasa geçildi. Önümüzdeki hafta içinde tarafların masaya oturması bekleniyor.

Fransız kulübü Lille'in ve 'ın da istediği sağ kanat oyuncusu için sarı-kırmızılılar, temsilcisinin istediği bonservis ücretini karşılayıp, Atakan'ı kampa yetiştirmeyi hedefliyor. Hüseyin Atakan Üner bu sezon 4 gol atıp 8 asist yaptı.

HÜSEYİN ATAKAN ÜNER KİMDİR?

TFF 1. Lig takımlarından Altınordu'nun, 2 sezon önce Denizlispor'dan transfer ettiği Hüseyin Atakan Üner merkez orta saha, forvet arkası ve sol kanatta görev yapıyor. 1999 doğumlu futbolcu, futbola Denizlispor altyapısında başladı. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 775 Bin Euro olan Hüseyin Atakan Üner, geçtiğimiz sezon Altınordu ile 34 resmi maça çıkarken 4 gol attı ve 8 de asist yaptı.


  1. 08.08.2020
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