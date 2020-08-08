Galatasaray'ın hedefinde Hüseyin Atakan Üner var

Bir süredir sağ kanat için alternatifler araştıran Galatasaray'da teknik heyet, aradığı ismi TFF 1. Lig takımlarından Altınordu'da buldu. Ajansspor'da yer alan habere göre bu oyuncu; Hüseyin Atakan Üner.

Galatasaray yardımcı antrenörü Levent Şahin'in bir süre takip ettikten sonra Fatih Terim'e bildirdiği, Terim'in de çok beğendiği ve onay verdiği 21 yaşındaki futbolcu için Altınordu kulübüyle temasa geçildi. Önümüzdeki hafta içinde tarafların masaya oturması bekleniyor.

Fransız kulübü Lille'in ve Beşiktaş'ın da istediği sağ kanat oyuncusu için sarı-kırmızılılar, İzmir temsilcisinin istediği bonservis ücretini karşılayıp, Atakan'ı kampa yetiştirmeyi hedefliyor. Hüseyin Atakan Üner bu sezon 4 gol atıp 8 asist yaptı.

HÜSEYİN ATAKAN ÜNER KİMDİR?

TFF 1. Lig takımlarından Altınordu'nun, 2 sezon önce Denizlispor'dan transfer ettiği Hüseyin Atakan Üner merkez orta saha, forvet arkası ve sol kanatta görev yapıyor. 1999 doğumlu futbolcu, futbola Denizlispor altyapısında başladı. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 775 Bin Euro olan Hüseyin Atakan Üner, geçtiğimiz sezon Altınordu ile 34 resmi maça çıkarken 4 gol attı ve 8 de asist yaptı.



