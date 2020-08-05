Son dakika: Mustafa Cengiz resmen açıkladı! Arda Turan...

Uzun bir süredir ismi Galatasaray ile anılan 33 yaşındaki futbolcu Arda Turan için son günlerde Galatasaray ile anlaştığı yönündeki haberler daha yüksek sesle söylenmeye başlamıştı. Tecrübeli oyuncu için gün içinde çıkan Galatasaray'a transferi gerçekleşti haberleri sonrası, sarı-kırmızılı ekibin Başkanı Mustafa Cengiz yaptığı açıklamayla transferi resmen doğruladı. Cengiz açıklaasında "Teknik ekibin yazılı ve ısrarlı isteği üzerine Arda Turan ile anlaşmaya vardık. Bizi 2 yıl üst üste şampiyon yapan teknik direktörümüz ve ekibinin isteği üzerine eski futbolcumuz ile yeniden bir aradayız. Her açıdan hayırlı olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.