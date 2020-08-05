Son dakika: Mustafa Cengiz resmen açıkladı! Arda Turan... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler Galatasaray Mustafa Cengiz resmen açıkladı! Arda Turan...

Son dakika: resmen açıkladı! ...

Son dakika: Mustafa Cengiz resmen açıkladı! Arda Turan...

Son dakika... Galatasaray ile anlaştığı yönünde haberler çıkan için en birinci ağızdan, Başkan 'den flaş bir açıklama geldi. İşte Cengiz'in o sözleri...

Uzun bir süredir ismi Galatasaray ile anılan 33 yaşındaki futbolcu için son günlerde Galatasaray ile anlaştığı yönündeki haberler daha yüksek sesle söylenmeye başlamıştı. Tecrübeli oyuncu için gün içinde çıkan Galatasaray'a transferi gerçekleşti haberleri sonrası, sarı-kırmızılı ekibin Başkanı yaptığı açıklamayla transferi resmen doğruladı. Cengiz açıklaasında "Teknik ekibin yazılı ve ısrarlı isteği üzerine Arda Turan ile anlaşmaya vardık. Bizi 2 yıl üst üste şampiyon yapan teknik direktörümüz ve ekibinin isteği üzerine eski futbolcumuz ile yeniden bir aradayız. Her açıdan hayırlı olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

  1. 05.08.2020
  2. Güncelleme: 05.08.2020 16:44
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