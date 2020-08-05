Son dakika: Mustafa Cengiz resmen açıkladı! Arda Turan...
Son dakika... Galatasaray ile anlaştığı yönünde haberler çıkan Arda Turan için en birinci ağızdan, Başkan Mustafa Cengiz'den flaş bir açıklama geldi. İşte Cengiz'in o sözleri...
Uzun bir süredir ismi Galatasaray ile anılan 33 yaşındaki futbolcu Arda Turan için son günlerde Galatasaray ile anlaştığı yönündeki haberler daha yüksek sesle söylenmeye başlamıştı. Tecrübeli oyuncu için gün içinde çıkan Galatasaray'a transferi gerçekleşti haberleri sonrası, sarı-kırmızılı ekibin Başkanı Mustafa Cengiz yaptığı açıklamayla transferi resmen doğruladı. Cengiz açıklaasında "Teknik ekibin yazılı ve ısrarlı isteği üzerine Arda Turan ile anlaşmaya vardık. Bizi 2 yıl üst üste şampiyon yapan teknik direktörümüz ve ekibinin isteği üzerine eski futbolcumuz ile yeniden bir aradayız. Her açıdan hayırlı olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.
- 05.08.2020
- Güncelleme: 05.08.2020 16:44
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Mustafa Cengiz resmen açıkladı! Arda Turan... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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