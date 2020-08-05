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05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Hankins Galatasaray'da

Hankins Galatasaray'da

, 'i kadrosuna kattığını açıkladı. 'li pivot ile bir yıllık sözleşme imzalandı. Yapılan açıklamada, 1996, Michigan doğumlu 2.11'lik oyuncu için, "Oyuncumuza sağlık ve başarı dolu bir sezon temenni ederiz" denildi.

, 'i kadrosuna kattığını açıkladı. 'li pivot ile bir yıllık sözleşme imzalandı. Yapılan açıklamada, 1996, Michigan doğumlu 2.11'lik oyuncu için, "Oyuncumuza sağlık ve başarı dolu bir sezon temenni ederiz" denildi.

  1. 5.8.2020
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