Hankins Galatasaray'da

Galatasaray Doğa Sigorta, Zach Hankins'i kadrosuna kattığını açıkladı. ABD'li pivot ile bir yıllık sözleşme imzalandı. Yapılan açıklamada, 27 Temmuz 1996, Michigan doğumlu 2.11'lik oyuncu için, "Oyuncumuza sağlık ve başarı dolu bir sezon temenni ederiz" denildi.