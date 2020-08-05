Beto'dan flaş Galatasaray açıklaması! "Büyük bir meydan okuma..."
Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrası kaleci arayışlarına başlayan Galatasaray'da Beto ismi gündeme gelmişti. Göztepe'den ayrılan Portekizli file bekçisi sarı-kırmızılı takımda oynamaya açık olduğunu söylerken, "Benim için büyük bir meydan okuma olur" açıklamasını yaptı.
Göztepe'deki sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan Beto, İzmir ekibinin yeni sözleşme teklif etmemesini anlayamadığını söylerken, Galatasaray'da oynamaya açık olduğunu ifade etti.
"NEDEN BÖYLE YAPTILAR BİLMİYORUM"
Ajansspor'a konuşan ve Göztepe'nin kendisine yeni sözleşme vermediğini dile getiren Beto, "Göztepe'de kontratım bitti ve onlardan bir teklif almadım. Bu koşullarda orada oynayacağımı düşünmüyorum. Niye bana yeni sözleşme vermediler, anlamış değilim. Muhtemelen bu kulübün bir politikası." ifadelerini kullandı.
"GALATASARAY'DA OYNAMAYA AÇIĞIM"
Galatasaray'da forma giymek istediği vurgulayan deneyimli kaleci, "Menajerimin elinde birçok kulüpten teklif var. Bana kulüplerden detay vermedi. Ama teklifler var, bekliyoruz. Galatasaray'da oynamaya açığım, koşullar oluşursa benim için büyük bir meydan okuma olur. Galatasaray'da oynamak fırsat olur, orada oynama fikrine sıcak bakıyorum. Muslera kişisel olarak arkadaşım, onunla iyi anlaşacağımızı düşünüyorum." diyerek sözlerini noktaladı.
- 05.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beto'dan flaş Galatasaray açıklaması! "Büyük bir meydan okuma..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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