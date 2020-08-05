Beto'dan flaş Galatasaray açıklaması! "Büyük bir meydan okuma..." - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
05 Ağustos 2020, Çarşamba
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'dan flaş açıklaması! "Büyük bir meydan okuma..."

Beto'dan flaş Galatasaray açıklaması! "Büyük bir meydan okuma..."

Fernando Muslera'nın sakatlığı sonrası kaleci arayışlarına başlayan 'da ismi gündeme gelmişti. 'den ayrılan Portekizli file bekçisi sarı-kırmızılı takımda oynamaya açık olduğunu söylerken, "Benim için büyük bir meydan okuma olur" açıklamasını yaptı.

'deki sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılan , ekibinin yeni sözleşme teklif etmemesini anlayamadığını söylerken, 'da oynamaya açık olduğunu ifade etti.

"NEDEN BÖYLE YAPTILAR BİLMİYORUM"
Ajansspor'a konuşan ve Göztepe'nin kendisine yeni sözleşme vermediğini dile getiren Beto, "Göztepe'de kontratım bitti ve onlardan bir teklif almadım. Bu koşullarda orada oynayacağımı düşünmüyorum. Niye bana yeni sözleşme vermediler, anlamış değilim. Muhtemelen bu kulübün bir politikası." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'DA OYNAMAYA AÇIĞIM"
Galatasaray'da forma giymek istediği vurgulayan deneyimli kaleci, "Menajerimin elinde birçok kulüpten teklif var. Bana kulüplerden detay vermedi. Ama teklifler var, bekliyoruz. Galatasaray'da oynamaya açığım, koşullar oluşursa benim için büyük bir meydan okuma olur. Galatasaray'da oynamak fırsat olur, orada oynama fikrine sıcak bakıyorum. Muslera kişisel olarak arkadaşım, onunla iyi anlaşacağımızı düşünüyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

  1. 05.08.2020
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