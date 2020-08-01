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01 Ağustos 2020, Cumartesi
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Spartak'ı seçti

Spartak'ı seçti

Aleksandr Kokorin, 'a önerildi. Sarı-kırmızılı takım Weissman ile birlikte Rus golcüyü de gündemine aldı. Ancak 'dan gelen haberler çok da parlak değil.

Aleksandr Kokorin, 'a önerildi. Sarı-kırmızılı takım Weissman ile birlikte Rus golcüyü de gündemine aldı. Ancak 'dan gelen haberler çok da parlak değil. Sport Express gazetesi, Kokorin'in 'nın kulüp binasına gittiğini ve iki tarafın anlaştığını iddia etti. Zenit ile sözleşmesi bitecek olan Kokorin'in Spartak tarafından 3 yıllık imzasının yarın açıklanacağını duyurdu.
  1. 1.8.2020
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