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28 Temmuz 2020, Salı
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Kamp yurt içinde

Kamp yurt içinde

, 'ta hazırlıklarına başlayacak. Sarı-kırmızılı takım, uçuşlarda yaşanan sıkıntılardan dolayı hazırlık kampını yurt içinde yapacak.

, 'ta hazırlıklarına başlayacak. Sarı-kırmızılı takım, uçuşlarda yaşanan sıkıntılardan dolayı hazırlık kampını yurt içinde yapacak. Teknik heyet, başta olmak üzere kamp yeri araştırmalarına başladı.
  1. 28.7.2020
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