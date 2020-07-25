Mariano'nun yeni takımı belli oluyor! Resmi açıklama...
Galatasaray ile yollarını ayırmasının ardından yeni bir takım arayan Mariano için Brezilya'dan resmi açıklama geldi. Buna göre yıldız futbolcu için konuşan Brezilya kulübünün yöneticisi, kendisine resmi teklifin yapıldığını söyledi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Kısa süre önce Galatasaray ile son antrenmanına çıkan ve sarı kırmızılılardan ayrılan Mariano'nun yeni durağı belli oluyor.
Brezilya ekibi Atletico Mineiro'nun futbol direktörü Alexandre Mattos, konu ile ilgili yaptığı açıklamada Mariano'ya resmi teklifin yapıldığını aktardı.
Mattos, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi;
"Guga için Benfica'dan herhangi bir teklif gelmedi ve temasımız olmadı. Sosyal medyada spekülasyonlar sıkça dönüyor ancak resmileşen bir şey yok. Oyuncu için Portekiz kulüpleriyle görüştük ancak bu Benfica olmadı. Mariano, Sampaoli'nin istediği özelliklerde. Guga'yı satmasak dahi onu isiyoruz. Gelecek oyuncuları ince eleyip sık dokuyoruz ve Sampaoli'nin Mariano için fikirleri var."
- 25.07.2020
- Güncelleme: 25.07.2020 12:36
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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