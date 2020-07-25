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25 Temmuz 2020, Cumartesi
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'nun yeni takımı belli oluyor! Resmi açıklama...

Mariano'nun yeni takımı belli oluyor! Resmi açıklama...

ile yollarını ayırmasının ardından yeni bir takım arayan için Brezilya'dan resmi açıklama geldi. Buna göre yıldız futbolcu için konuşan Brezilya kulübünün yöneticisi, kendisine resmi teklifin yapıldığını söyledi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Kısa süre önce ile son antrenmanına çıkan ve sarı kırmızılılardan ayrılan 'nun yeni durağı belli oluyor.

Brezilya ekibi Atletico Mineiro'nun futbol direktörü Alexandre Mattos, konu ile ilgili yaptığı açıklamada Mariano'ya resmi teklifin yapıldığını aktardı.

Mattos, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi;

"Guga için Benfica'dan herhangi bir teklif gelmedi ve temasımız olmadı. Sosyal medyada spekülasyonlar sıkça dönüyor ancak resmileşen bir şey yok. Oyuncu için Portekiz kulüpleriyle görüştük ancak bu Benfica olmadı. Mariano, Sampaoli'nin istediği özelliklerde. Guga'yı satmasak dahi onu isiyoruz. Gelecek oyuncuları ince eleyip sık dokuyoruz ve Sampaoli'nin Mariano için fikirleri var."

  1. 25.07.2020
  2. Güncelleme: 25.07.2020 12:36
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