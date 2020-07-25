Mariano'nun yeni takımı belli oluyor! Resmi açıklama...

Kısa süre önce Galatasaray ile son antrenmanına çıkan ve sarı kırmızılılardan ayrılan Mariano'nun yeni durağı belli oluyor.

Brezilya ekibi Atletico Mineiro'nun futbol direktörü Alexandre Mattos, konu ile ilgili yaptığı açıklamada Mariano'ya resmi teklifin yapıldığını aktardı.

Mattos, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi;

"Guga için Benfica'dan herhangi bir teklif gelmedi ve temasımız olmadı. Sosyal medyada spekülasyonlar sıkça dönüyor ancak resmileşen bir şey yok. Oyuncu için Portekiz kulüpleriyle görüştük ancak bu Benfica olmadı. Mariano, Sampaoli'nin istediği özelliklerde. Guga'yı satmasak dahi onu isiyoruz. Gelecek oyuncuları ince eleyip sık dokuyoruz ve Sampaoli'nin Mariano için fikirleri var."