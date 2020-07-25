Falcao için yeni iddia! 'Galatasaray'da kalmak istiyor ama...' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
25 Temmuz 2020, Cumartesi
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Falcao için yeni iddia! "Galatasaray'da kalmak istiyor ama..."

Süper Lig'i bu sezon istediği yerde tamamlayamayan Galatasaray'da, yaşadığı sakatlıklar sonrası takıma yeteri kadar katkı veremeyen Radamel Falcao'nun takımdan ayrılabileceği konuşuluyordu. Kolombiyalı yıldız ile ilgili son iddia ülkesinden geldi.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

25 Temmuz 2020 Cumartesi 11:46 Güncelleme: 25.07.2020 12:00
Falcao için yeni iddia! Galatasaray'da kalmak istiyor ama...

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun yeni sezonda takımda olup olmayacağı konusu tartışılırken, Kolombiya'dan sürpriz bir iddia geldi.

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Falcao için yeni iddia! Galatasaray'da kalmak istiyor ama...

Sezon başında sarı-kırmızılı takıma Monaco'dan gelen golcü oyuncu, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle taraftarlar nezdinde büyük hayal kırıklığına neden olmuştu.

Falcao için yeni iddia! Galatasaray'da kalmak istiyor ama...

Galatasaray'daki ilk sezonu istediği gibi gitmeyen golcü futbolcunun takımdan ayrılabileceği öne sürülüyordu.

Falcao için yeni iddia! Galatasaray'da kalmak istiyor ama...

Arjantin Ligi takımlarından River Plate ile görüştüğü iddia edilen Falcao, geçtiğimiz günlerde de David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami takımını sosyal medyada takibe alarak ayrılık dedikodularının alevlenmesine neden oldu.

Falcao için yeni iddia! Galatasaray'da kalmak istiyor ama...

ESPN Kolombiya ise yıldız futbolcuyla ilgili başka bir iddiayı paylaştı. Buna göre tecrübeli forvet Galatasaray'da kalmak istiyor.

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