Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda 5 imza birden!
Galatasaray Kulübü yaptığı açıklama ile 2020-2021 sezonu için yerli oyuncu rotasyonunu tamamladığını bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüp, iç transferde Barış Ermiş, Berke Atar, Eray Aydoğan, Ayberk Olmaz ve Caner Erdeniz ile sözleşme imzaladı.
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, 2020-2021 sezonu için yerli oyuncu rotasyonunu tamamladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamda, iç transfer çalışmaları kapsamında 5 oyuncuyla sözleşme imzalandığı bildirildi.
Açıklamada, son olarak TOFAŞ forma giyen tecrübeli oyun kurucu Barış Ermiş, geçen sezon MZT Skopje'de oynayan Ragıp Berke Atar, alt yaş kategorilerinde milli formayı giyen Eray Aydoğan ile son iki sezonda sarı-kırmızılı takımda görev alan Ayberk Olmaz ve Caner Erdeniz ile sözleşme imzalandığı aktarıldı.
Türk oyuncular Göksenin Köksal ve Yiğit Arslan'ın da sözleşmelerinin devam ettiği belirtilen açıklamada, "Takımımızda dış transfer çalışmaları ise tüm hızıyla devam etmektedir ve kamuoyu kısa sürede gelişmelerden haber edilecektir. Galatasaray ailesine yeni katılan oyuncularımıza hoş geldin dileklerimizi iletir, başarılı ve sağlıklı bir sezon geçirmelerini temenni ederiz" ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımımız 2020-2021 sezonu için yerli oyuncu rotasyonunu tamamladı. ?????#FightAsOne ????— Galatasaray Basketbol (@GSBasketbol) July 16, 2020
Detaylar ?? https://t.co/sq8gw1aKBT pic.twitter.com/5k23XbII3S
- 16.07.2020
- Arsenal Konstantinos Mavropanos'u Stuttgart'a kiraladı!
- Ankara Tenis Kulübü'nde corona virüsü şoku!
- Fenerbahçe'nin eski gözdesi Ricardo Rodriguez için 3 milyon Euro isteniyor
- Bernard Mensah: Bilerek kart gördüğümü düşünüyorlar
- Son dakika: CAS duruşması sona erdi! Trabzonspor'la ilgili karar 2 hafta sonra açıklanacak
- Sambacı yolda! İşte Fenerbahçe'nin yeni 10 numarası
- Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Mesut Özil transferinde son perde! Fenerbahçe'ye evet...
- Fenerbahçe'den yılın transfer harekatı! Fatih Terim çok kızacak
- Fenerbahçe haberi: Sinan Gümüş'ten sonra 3 bomba daha!
- Fenerbahçe aradığı sol beki Süper Lig'de buldu! Resmi teklif...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda 5 imza birden! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.