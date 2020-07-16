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16 Temmuz 2020, Perşembe
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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda 5 imza birden!

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda 5 imza birden!

Galatasaray Kulübü yaptığı açıklama ile 2020-2021 sezonu için yerli oyuncu rotasyonunu tamamladığını bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüp, iç transferde , Berke Atar, Eray Aydoğan, ve Caner Erdeniz ile sözleşme imzaladı.

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, 2020-2021 sezonu için yerli oyuncu rotasyonunu tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamda, iç çalışmaları kapsamında 5 oyuncuyla sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, son olarak TOFAŞ forma giyen tecrübeli oyun kurucu , geçen sezon MZT Skopje'de oynayan Ragıp Berke Atar, alt yaş kategorilerinde milli formayı giyen Eray Aydoğan ile son iki sezonda sarı-kırmızılı takımda görev alan ve Caner Erdeniz ile sözleşme imzalandığı aktarıldı.

Türk oyuncular Göksenin Köksal ve Yiğit Arslan'ın da sözleşmelerinin devam ettiği belirtilen açıklamada, "Takımımızda dış transfer çalışmaları ise tüm hızıyla devam etmektedir ve kamuoyu kısa sürede gelişmelerden haber edilecektir. Galatasaray ailesine yeni katılan oyuncularımıza hoş geldin dileklerimizi iletir, başarılı ve sağlıklı bir sezon geçirmelerini temenni ederiz" ifadeleri kullanıldı.

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  1. 16.07.2020
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