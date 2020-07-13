Belhanda için sıkı pazarlık! İki kulüp İstanbul'da
Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Al Rayyan ve Al Duhail yetkilileri Faslı yıldızı transfer etmek için sarı kırmızılılar ile masada...
Yeni sezonda Younes Belhanda ile yollarını ayırmak isteyen Galatasaray, Katar kulüpleri ile masada... Arap basının iddiasına göre yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen kulüpler Al Rayyan ve Al Duhail... Sarı-Kırmızılılar Belhanda'yı satarak maaş yükünden kurtulmak istiyor.
6.5 MİLYON EURO VERİYORLAR
Arap medyasının haberine göre G.Saray, Belhanda için kapıyı 8 milyon Euro'dan açtı... Al Rayyan'ın 6.5 milyon Euro, Al Duhail'in ise 6 milyon Euro teklif ettiği iddia edildi. Transfer pazarlıkları önümüzdeki günlerde de sürecek.
1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Bu sezon bir türlü istediği ritmi yakalayamayan Belhanda G.Saray taraftarlarının da zaman zaman tepkisini çekmişti. Belhanda'nın sözleşmesi önümüzdeki yıl sona eriyor.
YİNE YOKLARI OYNADI
Belhanda Ankaragücü maçında yine sınıfta kaldı. Tecrübeli oyuncu vasat futboluyla Terim'i de çıldırttı.
- 13.07.2020
- Güncelleme: 13.07.2020 02:52
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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