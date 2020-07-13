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13 Temmuz 2020, Pazartesi
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için sıkı pazarlık! İki kulüp İstanbul'da

Belhanda için sıkı pazarlık! İki kulüp İstanbul'da

'da flaş gelişmeleri yaşanıyor... Al Rayyan ve yetkilileri Faslı yıldızı transfer etmek için sarı kırmızılılar ile masada...

Yeni sezonda Younes ile yollarını ayırmak isteyen , kulüpleri ile masada... Arap basının iddiasına göre yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen kulüpler Al Rayyan ve ... Sarı-Kırmızılılar Belhanda'yı satarak maaş yükünden kurtulmak istiyor.

6.5 MİLYON EURO VERİYORLAR
Arap medyasının haberine göre G.Saray, Belhanda için kapıyı 8 milyon Euro'dan açtı... Al Rayyan'ın 6.5 milyon Euro, Al Duhail'in ise 6 milyon Euro teklif ettiği iddia edildi. pazarlıkları önümüzdeki günlerde de sürecek.

1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR
Bu sezon bir türlü istediği ritmi yakalayamayan Belhanda G.Saray taraftarlarının da zaman zaman tepkisini çekmişti. Belhanda'nın sözleşmesi önümüzdeki yıl sona eriyor.

YİNE YOKLARI OYNADI
Belhanda Ankaragücü maçında yine sınıfta kaldı. Tecrübeli oyuncu vasat futboluyla Terim'i de çıldırttı.

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  1. 13.07.2020
  2. Güncelleme: 13.07.2020 02:52
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