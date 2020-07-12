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12 Temmuz 2020, Pazar
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Metincan kapışması

Metincan kapışması

2. Lig ekibi 'da forma giyen 'nin ve tarafından izlendiği ifade edildi.

2. Lig ekibi 'da forma giyen 'nin ve tarafından izlendiği ifade edildi. 25 yaşındaki sol kanat, bu sezon 27 maçta 14 gol, 1 asist yaptı. Cici, kulübü Kastamonu'nun Tuzla ile yapacağı play-off maçlarında takip edilecek.
  1. 12.7.2020
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