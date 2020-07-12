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12 Temmuz 2020, Pazar
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Falcao ve Lemina artık bıktırdı

Falcao ve Lemina artık bıktırdı

Büyük umutlarla edilen , Ankaragücü maçında da yok. Takımın kamp kadrosuna alınmayan Kolombiyalı, idmanlara bile çıkmıyor. Başakşehır deplasmanında sakatlanan Lemina da kadroya girmedi. Gabonlu bu sezon 12. kez maç kaçıracak.

Büyük umutlarla edilen , Ankaragücü maçında da yok. Takımın kamp kadrosuna alınmayan Kolombiyalı, idmanlara bile çıkmıyor. En ufak bir sorunda hemen saha kenarına çekilen 34 yaşındaki futbolcunun hiç fedakarlık göstermemesi hem teknik heyeti hem de taraftarı çileden çıkardı. Salgın sonrası yapılan maçında sakatlanan Falcao, bu sezon toplam 19. kez arkadaşlarını yalnız bırakacak.

Başakşehır deplasmanında sakatlanan Lemina da kadroya girmedi. Gabonlu bu sezon 12. kez maç kaçıracak.

  1. 12.7.2020
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