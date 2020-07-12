Falcao ve Lemina artık bıktırdı

Büyük umutlarla transfer edilen Radamel Falcao, Ankaragücü maçında da yok. Takımın kamp kadrosuna alınmayan Kolombiyalı, idmanlara bile çıkmıyor. En ufak bir sorunda hemen saha kenarına çekilen 34 yaşındaki futbolcunun hiç fedakarlık göstermemesi hem teknik heyeti hem de taraftarı çileden çıkardı. Salgın sonrası yapılan Gaziantep maçında sakatlanan Falcao, bu sezon toplam 19. kez arkadaşlarını yalnız bırakacak.

Başakşehır deplasmanında sakatlanan Lemina da kadroya girmedi. Gabonlu bu sezon 12. kez maç kaçıracak.