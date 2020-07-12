Falcao ve Lemina artık bıktırdı
Büyük umutlarla transfer edilen Radamel Falcao, Ankaragücü maçında da yok. Takımın kamp kadrosuna alınmayan Kolombiyalı, idmanlara bile çıkmıyor. Başakşehır deplasmanında sakatlanan Lemina da kadroya girmedi. Gabonlu bu sezon 12. kez maç kaçıracak.
Büyük umutlarla transfer edilen Radamel Falcao, Ankaragücü maçında da yok. Takımın kamp kadrosuna alınmayan Kolombiyalı, idmanlara bile çıkmıyor. En ufak bir sorunda hemen saha kenarına çekilen 34 yaşındaki futbolcunun hiç fedakarlık göstermemesi hem teknik heyeti hem de taraftarı çileden çıkardı. Salgın sonrası yapılan Gaziantep maçında sakatlanan Falcao, bu sezon toplam 19. kez arkadaşlarını yalnız bırakacak.
Başakşehır deplasmanında sakatlanan Lemina da kadroya girmedi. Gabonlu bu sezon 12. kez maç kaçıracak.
- 12.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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