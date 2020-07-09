10’du 100 oldu
Galatasaray'ın yıldızı Younes Belhanda, sarı-kırmızılı formayla dalya dedi.
Galatasaray'ın yıldızı Younes Belhanda, sarı-kırmızılı formayla dalya dedi. Dün Alanyaspor maçında ilk 11'de başlayan Faslı orta saha oyuncusu 100. karşılaşmasına çıktı. Aslan ile 2 şampiyonluk, 1 Türkiye Kupası, 1 TFF Süper Kupa kazandı. 13 gol, 23 asisti var.
ASİSTİNİ YAPTI
Younes Belhanda, Galatasaray formasıyla çıktığı 100. maçında asistini yaptı. Faslı futbolcu, Adem Büyük'ün attığı golde nefis bir asist yaptı. Meşin yuvarlağı rakibinden koparıp "Al da at" dedi. Tecrübeli forvet de topu ağlarla buluşturdu.
- 9.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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