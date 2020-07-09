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09 Temmuz 2020, Perşembe
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10’du 100 oldu

10’du 100 oldu

'ın yıldızı , sarı-kırmızılı formayla dalya dedi.

'ın yıldızı , sarı-kırmızılı formayla dalya dedi. Dün Alanyaspor maçında ilk 11'de başlayan Faslı orta saha oyuncusu 100. karşılaşmasına çıktı. Aslan ile 2 şampiyonluk, 1 , 1 kazandı. 13 gol, 23 asisti var.

ASİSTİNİ YAPTI

Younes Belhanda, Galatasaray formasıyla çıktığı 100. maçında asistini yaptı. Faslı futbolcu, 'ün attığı golde nefis bir asist yaptı. Meşin yuvarlağı rakibinden koparıp "Al da at" dedi. Tecrübeli forvet de topu ağlarla buluşturdu.

  1. 9.7.2020
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