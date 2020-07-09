10’du 100 oldu

Galatasaray'ın yıldızı Younes Belhanda, sarı-kırmızılı formayla dalya dedi. Dün Alanyaspor maçında ilk 11'de başlayan Faslı orta saha oyuncusu 100. karşılaşmasına çıktı. Aslan ile 2 şampiyonluk, 1 Türkiye Kupası, 1 TFF Süper Kupa kazandı. 13 gol, 23 asisti var.

ASİSTİNİ YAPTI

Younes Belhanda, Galatasaray formasıyla çıktığı 100. maçında asistini yaptı. Faslı futbolcu, Adem Büyük'ün attığı golde nefis bir asist yaptı. Meşin yuvarlağı rakibinden koparıp "Al da at" dedi. Tecrübeli forvet de topu ağlarla buluşturdu.