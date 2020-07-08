Galatasaray'da Fatih Terim'den ayrılık iddialarına cevap!
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Alanyaspor maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Trabzonspor mağlubiyetinin ardından ayrılık iddiaları ortaya çıkmıştı ancak Terim, "Son nefesime kadar Galatasaray'a hizmet edeceğim" ifadelerini kullandı.
Fatih Terim'in yeni sezonda takımın başında başında olmayacağı iddia edilmişti. Deneyimli teknik adam yaptığı açıklamasında, ''Son ana kadar görev verilmesi halinde Galatasaray'ın içerisinde olmaktan onur duyacağım." dedi.
İşte o açıklamalar:
Fatih Terim: Sıkıntılı bir süreç ama artık bundan sonra çok fazla konuşacak bir şey yok. Biz dahil herkes üzerine düşeni yapacak. Aşağı yukarı ligde ilk iki sıra belli; biz de alacağımız tüm puanlarla ligi en iyi noktada bitirmeyi hedefliyoruz.
Son ana kadar görev verilmesi halinde Galatasaray'ın içerisinde olmaktan onur duyacağım.
Büyük camialar sembolleriyle yaşarlar; Metin ağabey gibi, Coşkun ağabey gibi, Turgay ağabey gibi... Ben de kendimi öyle görmüyorum ama yaş oraya doğru geliyor.
Rahmetli babam, rahmetli Metin ağabeye "Oğlum sana emanet" demişti. Galatasaray emaneti en iyi şekilde korudu.
- 08.07.2020
- Güncelleme: 08.07.2020 20:51
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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