Galatasaray'da Fatih Terim'den ayrılık iddialarına cevap! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
08 Temmuz 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Fatih Terim'den ayrılık iddialarına cevap!

'da 'den ayrılık iddialarına cevap!

Galatasaray'da Fatih Terim'den ayrılık iddialarına cevap!

teknik direktörü , maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu. mağlubiyetinin ardından ayrılık iddiaları ortaya çıkmıştı ancak Terim, "Son nefesime kadar Galatasaray'a hizmet edeceğim" ifadelerini kullandı.

'in yeni sezonda takımın başında başında olmayacağı iddia edilmişti. Deneyimli teknik adam yaptığı açıklamasında, ''Son ana kadar görev verilmesi halinde 'ın içerisinde olmaktan onur duyacağım." dedi.

İşte o açıklamalar:

Fatih Terim: Sıkıntılı bir süreç ama artık bundan sonra çok fazla konuşacak bir şey yok. Biz dahil herkes üzerine düşeni yapacak. Aşağı yukarı ligde ilk iki sıra belli; biz de alacağımız tüm puanlarla ligi en iyi noktada bitirmeyi hedefliyoruz.

Son ana kadar görev verilmesi halinde Galatasaray'ın içerisinde olmaktan onur duyacağım.

Büyük camialar sembolleriyle yaşarlar; Metin ağabey gibi, Coşkun ağabey gibi, Turgay ağabey gibi... Ben de kendimi öyle görmüyorum ama yaş oraya doğru geliyor.

Rahmetli babam, rahmetli Metin ağabeye "Oğlum sana emanet" demişti. Galatasaray emaneti en iyi şekilde korudu.

  1. 08.07.2020
  2. Güncelleme: 08.07.2020 20:51
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'da Fatih Terim'den ayrılık iddialarına cevap! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA