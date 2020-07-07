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07 Temmuz 2020, Salı
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Seri kalıyor

Seri kalıyor

gelecek sezonun kadrosunda 'nin mutlaka bulunmasını istiyor.

Fatih Terim gelecek sezonun kadrosunda 'nin mutlaka bulunmasını istiyor. Sarı-kırmızılı yöneticiler, Fulham ile bir kez daha masaya oturacak.
  1. 7.7.2020
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