İşte Fatih Terim'in Alanyaspor 11'i! Radamel Falcao...
Süper Lig'in 31. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray, son haftalardaki kötü gidişata dur demek istiyor. İlk 30 hafta itibarıyla topladığı 52 puanla 4. sırada yer alan sarı-kırmızılılar, yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışında büyük yara almıştı. Karşılaşma öncesi birçok sakat ve cezalı ismi bulunan Aslan'da Terim'in nasıl bir 11 ile sahada yer alacağı merak ediliyordu. İşte Alanyaspor-Galatasaray mücadelesinin muhtemel 11'leri...
Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, yarın saat 21.00'de deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 30 haftada sarı-kırmızılılar, 14 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda topladığı 52 puanla 4. sırada bulunuyor. Turuncu-yeşilliler ise 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyetin ardından aldığı 48 puanla 7. sırada yer alıyor.
8. RANDEVU
Alanyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bu zamana kadar 7 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar hiç yenilmedi ve 6 galibiyet aldı. 1 mücadele ise eşitlikle sona erdi. Aslan, bu maçlarda 21 gol atarken, turuncu-yeşilliler ise 6 kez gol sevinci yaşadı. Ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu'ndaki maçı Galatasaray 1-0 kazanmıştı.
BU SEZONKİ 4. MAÇ
İki takım bu sezonki 4. maçına hazırlanıyor. Süper Lig'in yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalinde eşleşen Galatasaray ile Alanyaspor, 2019-2020 sezonunda 3 kez rakip oldu. Ligdeki maçı sarı-kırmızılılar kazandı. Kupadaki eşleşmede ise turuncu-yeşilliler, evinde kazandığı 2-0'lık galibiyetin rövanşında deplasmanda 3-1 yenilmesine rağmen tur atlayan ekip oldu.
6 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Galatasaray, Süper Lig'de son oynadığı 6 karşılaşmada galibiyete ulaşamadı. Süper Lig'de en son 1 Mart'ta Gençlerbirliği'ni mağlup eden sarı-kırmızılılar, daha sonra oynadığı maçlarda Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizerspor ve Trabzonspor'a yenildi.