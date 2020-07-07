İşte Fatih Terim'in Alanyaspor 11'i! Radamel Falcao...

8. RANDEVU

Alanyaspor ile Galatasaray, Süper Lig'de bu zamana kadar 7 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar hiç yenilmedi ve 6 galibiyet aldı. 1 mücadele ise eşitlikle sona erdi. Aslan, bu maçlarda 21 gol atarken, turuncu-yeşilliler ise 6 kez gol sevinci yaşadı. Ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu'ndaki maçı Galatasaray 1-0 kazanmıştı.