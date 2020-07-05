Onyekuru vedalaştı

dün Florya'da Yarısına kal! takımla vedalaştı. Terim ile üzüntüsü fotoğraflardan belli olan Onyekuru, dün akşam bilet sorunu nedeniyle uçamadı. Bu sabah gidecek olan Nijeryalı, sosyal medyadan veda mesajı yayınladı: "Her zaman kalbimde olacaksınız. Tekrar buluşmak üzere. Gördüğüm sevgi için ne kadar teşekkür etsem yetmez."