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05 Temmuz 2020, Pazar
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vedalaştı

Onyekuru vedalaştı

, dün Florya'da Yarısına kal! takımla vedalaştı. Terim ile üzüntüsü fotoğraflardan belli olan Onyekuru, dün akşam bilet sorunu nedeniyle uçamadı.

, dün Florya'da Yarısına kal! takımla vedalaştı. Terim ile üzüntüsü fotoğraflardan belli olan Onyekuru, dün akşam bilet sorunu nedeniyle uçamadı. Bu sabah gidecek olan Nijeryalı, sosyal medyadan veda mesajı yayınladı: "Her zaman kalbimde olacaksınız. Tekrar buluşmak üzere. Gördüğüm sevgi için ne kadar teşekkür etsem yetmez."
  1. 5.7.2020
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