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04 Temmuz 2020, Cumartesi
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Onyekuru’da sıkıntı bitmedi

Onyekuru’da sıkıntı bitmedi

Sarı-kırmızılı takımda defteri resmen kapanıyor. Monaco kulübü ile yaşanan ödeme krizi yüzünden yaşanan sıkıntı bir türlü tatlıya bağlanamadı.

Sarı-kırmızılı takımda defteri resmen kapanıyor. Monaco kulübü ile yaşanan ödeme krizi yüzünden yaşanan sıkıntı bir türlü tatlıya bağlanamadı. En son 30 Haziran'da idmana çıkan ve Florya'daki eşyalarını toplaması için şoförünü yollayan Nijeryalı ftubolcu, bu akşam saat 20.00 uçağı ile 'den ayrılacak. G.Saray, maddi konularda sıkıntı yaşanmadığını ifade etmiş olsa da, ekibi ile olan kiralama bedelinin ikinci taksidinin (375 bin euro) ve futbolcuya ödenecek 2 aylık ücretin sıkıntı yarattığı ve çözülemediği öğrenildi. Abdurrahim Albayrak'ın görüşme tekliflerine, Onyekuru'nun cevap bile vermediği öğrenildi.

  1. 4.7.2020
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