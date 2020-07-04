Onyekuru’da sıkıntı bitmedi
Sarı-kırmızılı takımda Henry Onyekuru defteri resmen kapanıyor. Monaco kulübü ile yaşanan ödeme krizi yüzünden yaşanan sıkıntı bir türlü tatlıya bağlanamadı.
Sarı-kırmızılı takımda Henry Onyekuru defteri resmen kapanıyor. Monaco kulübü ile yaşanan ödeme krizi yüzünden yaşanan sıkıntı bir türlü tatlıya bağlanamadı. En son 30 Haziran'da idmana çıkan ve Florya'daki eşyalarını toplaması için şoförünü yollayan Nijeryalı ftubolcu, bu akşam saat 20.00 uçağı ile Türkiye'den ayrılacak. G.Saray, maddi konularda sıkıntı yaşanmadığını ifade etmiş olsa da, Fransa ekibi ile olan kiralama bedelinin ikinci taksidinin (375 bin euro) ve futbolcuya ödenecek 2 aylık ücretin sıkıntı yarattığı ve çözülemediği öğrenildi. Abdurrahim Albayrak'ın görüşme tekliflerine, Onyekuru'nun cevap bile vermediği öğrenildi.
- 4.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Onyekuru’da sıkıntı bitmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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