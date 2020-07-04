Neredesin Falcao
Kolombiyalı yıldız, Trabzonspor maçında da yok. Kaçırdığı kritik maç sayısı 8 olacak.
Galatasaray taraftarı geçen yaz 2 ay boyunca Radamel Falcao'nun gelişini beklemişti. Kolombiyalı yıldızın transferiyle yer yerinden oynamıştı ancak sarı- kırmızılılar 33 yaşındaki yıldızı bir türlü doya doya izleyemediler. Sık sakatlanan oyuncu bu sezon birçok kritik mücadelede Cimbom'u yalnız bıraktı. Pazar günkü Trabzonspor karşılaşmasıyla birlikte bu sayı 8'e yükselecek. Falcao, Galatasaray'ın şampiyonluktaki rakipleri Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir ile oynadığı 8 maçının 5'ini kaçırmış olacak. Şampiyonlar Ligi'nde de 6 grup maçının 3'ünde sahadaydı. Taraftarlar arasında "Sağlam Falcao çok işe yarar" diyen de var "Gitsin" diyen de...
TEK GALİBİYETİ FENERBAHÇE'YE
Radamel Falcao, büyük denilen karşılaşmalarda 6 kez yer aldı. Tek galibiyetini Kadıköy'deki 3-1'lik tarihi maçta gördü. Bu mücadelede penaltıdan 1 defa ağları sarstı. Diğer karşılaşmalarda 3 beraberlik, 2 yenilgi gördü.
- 4.7.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Neredesin Falcao haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.