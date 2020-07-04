Neredesin Falcao - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
04 Temmuz 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Neredesin Falcao

Neredesin Falcao

Neredesin Falcao

Kolombiyalı yıldız, maçında da yok. Kaçırdığı kritik maç sayısı 8 olacak.

taraftarı geçen yaz 2 ay boyunca 'nun gelişini beklemişti. Kolombiyalı yıldızın transferiyle yer yerinden oynamıştı ancak sarı- kırmızılılar 33 yaşındaki yıldızı bir türlü doya doya izleyemediler. Sık sakatlanan oyuncu bu sezon birçok kritik mücadelede Cimbom'u yalnız bıraktı. Pazar günkü karşılaşmasıyla birlikte bu sayı 8'e yükselecek. Falcao, Galatasaray'ın şampiyonluktaki rakipleri , , Trabzonspor ve ile oynadığı 8 maçının 5'ini kaçırmış olacak. Şampiyonlar Ligi'nde de 6 grup maçının 3'ünde sahadaydı. Taraftarlar arasında "Sağlam Falcao çok işe yarar" diyen de var "Gitsin" diyen de...

TEK GALİBİYETİ FENERBAHÇE'YE

Radamel Falcao, büyük denilen karşılaşmalarda 6 kez yer aldı. Tek galibiyetini 'deki 3-1'lik tarihi maçta gördü. Bu mücadelede penaltıdan 1 defa ağları sarstı. Diğer karşılaşmalarda 3 beraberlik, 2 yenilgi gördü.

  1. 4.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Neredesin Falcao haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA