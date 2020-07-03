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03 Temmuz 2020, Cuma
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Onyekuru gitti

Onyekuru gitti

sözleşmesi 'da biten yıldızı "İdmanlara çıkma" diye uyardı ve 'ya geri çağırdı.

Dün 'da herkesi şok eden bir gelişme yaşandı. arasında 'dan kiralanan ve sözleşmesi 'a kadar olan dün antrenmana çıkmadı. futbolcunun, bonservisini elinde bulunduran Monaco tarafından 'ya çağırıldığı ve oyuncunun bu nedenle dünkü çalışmaya katılmadığı belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Onyekuru, sözleşmesinin uzatılması için Monaco ile yapılan görüşmelerde olumlu sonuç alınamamasından dolayı antrenmanlara çıkamamıştır. Monaco'nun sezon başı hazırlıkları için davet edilen oyuncunun, sözleşmesinin uzatılması hususunda kulübü ile görüşmeler sürmektedir. Oyuncu ve kulübüne borcumuz bulunmamaktadır. Gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilecektir."

FIFA NE DİYOR?
, pandemi nedeniyle ara verilen liglerin tekrar başlaması halinde sözleşmelerin maçların tamamlanmasına kadar uzayacağı kararını almıştı. Monaco, Onyekuru'ya G.Saray'da maçlara çıkmazsa ceza alabilir.

12 MAÇ 1 GOL, 2 ASİST
Devre arasında Galatasaray'a yeniden katılan Onyekuru, sıtma hastalığına yakalanmış ve uzun bir süre takımdan ayrı kalmıştı. Genç oyuncu iyileştikten sonra formasına kavuşsa da beklenen performansı ortaya koyamadı. Oynadığı 12 maçta, 1 gol 2 asistlik performans sergileyebildi. Geçen sezon 44 maçta, 16 gol, 6 asistlik müthiş bir katkı yapmıştı.

ÖDEME GECİKTİ Mİ?
Galatasaray Kulübü, oyuncu ve Monaco'ya bir borcun bulunmadığını açıklasa da kulüpler arasında ödeme konusunda sorun yaşandığı iddia edildi. Yarım sezon için Monaco ile 750 bin euro, Onyekuru'yla da 650 bin euro'ya anlaşılmıştı. Ancak pandeminin ardından kulübün maddi olarak zora girmesi nedeniyle ödemelerin geciktiği, Fransız kulübünün bu nedenle Onyekuru'yu geri çağırdığı ileri sürüldü.

  1. 3.7.2020
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