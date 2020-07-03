Güle güle Samuray

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Yuto Nagatomo, sarı-kırmızılılar ile son antrenmanına çıktı ve takıma veda etti. Örnek profesyonel yaşantısı, başarılı futbolu, mütevazı yapısı ile herkesin sevgisini kazanan Japon futbolcu, teknik heyet ve arkadaşları ile veda konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Bu sezonun ikinci yarısında lisansı çıkarılmaması nedeniyle forma giyemeyen Yuto Nagatomo, 2017-2018 sezonunda İnter'den kiralık olarak transfer edilmiş ardından da bonservisi alınmıştı.

4 KUPA KAZANDI

Nagatomo, Galatasaray'da 65 resmi müsabakaya çıktı ve 3 gol, 7 asistlik performans sergiledi. 33 yaşındaki futbolcu 2 Süper Lig, 1'er de Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

YOLUN AÇIK OLSUN EVLAT

Fatih Terim, dün son antrenmanına çıkan Yuto Nagatomo'ya sosyal medya hesabı üzerinden veda etti. Nagatomo ile antrenman sonrasında çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Yolun açık olsun evlat" notunu paylaştı.

YİNE GELECEĞİZ

Galatasaray'da çok güzel günler geçirdiğini kaydeden Nagatomo, Türkiye'den kopmayacağını söyledi. Japon yıldız, "2.5 seneyi bana unutulmaz kılan herkese teşekkür ediyorum. Galatasaray'ı kalbimin en güzel yerinde saklayacağım. Mutlaka ilerleyen dönemlerde Türkiye'ye geleceğim. Çünkü ailem de ben de Türkiye'yi, Türk insanını çok seviyoruz. Sizleri çok özleyeceğiz" diye konuştu.