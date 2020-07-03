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03 Temmuz 2020, Cuma
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Güle güle Samuray

Güle güle Samuray

ile sözleşmesi sona eren , sarı-kırmızılılar ile son antrenmanına çıktı ve takıma veda etti.

ile sözleşmesi sona eren , sarı-kırmızılılar ile son antrenmanına çıktı ve takıma veda etti. Örnek profesyonel yaşantısı, başarılı futbolu, mütevazı yapısı ile herkesin sevgisini kazanan Japon futbolcu, teknik heyet ve arkadaşları ile veda konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Bu sezonun ikinci yarısında lisansı çıkarılmaması nedeniyle forma giyemeyen Yuto Nagatomo, 2017-2018 sezonunda İnter'den kiralık olarak transfer edilmiş ardından da bonservisi alınmıştı.

4 KUPA KAZANDI
Nagatomo, Galatasaray'da 65 resmi müsabakaya çıktı ve 3 gol, 7 asistlik performans sergiledi. 33 yaşındaki futbolcu 2 , 1'er de Kupası ve şampiyonluğu yaşadı.

YOLUN AÇIK OLSUN EVLAT
, dün son antrenmanına çıkan Yuto Nagatomo'ya hesabı üzerinden veda etti. Nagatomo ile antrenman sonrasında çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Yolun açık olsun evlat" notunu paylaştı.

YİNE GELECEĞİZ
Galatasaray'da çok güzel günler geçirdiğini kaydeden Nagatomo, Türkiye'den kopmayacağını söyledi. Japon yıldız, "2.5 seneyi bana unutulmaz kılan herkese teşekkür ediyorum. Galatasaray'ı kalbimin en güzel yerinde saklayacağım. Mutlaka ilerleyen dönemlerde Türkiye'ye geleceğim. Çünkü ailem de ben de Türkiye'yi, Türk insanını çok seviyoruz. Sizleri çok özleyeceğiz" diye konuştu.

  1. 3.7.2020
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