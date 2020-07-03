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03 Temmuz 2020, Cuma
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Nando idmana çıktı!

Nando idmana çıktı!

maçında ayağı kırıldığı için sezonu kapatan dün yine alkış aldı. Uruguaylı kaleci alçıda olan ayağına rağmen takımın idmanına çıktı.

maçında ayağı kırıldığı için sezonu kapatan Fernando Muslera dün yine alkış aldı. Uruguaylı kaleci alçıda olan ayağına rağmen takımın idmanına çıktı. Oturduğu yerden bile olsa atılan topları yakaladı. Nando'nun formda kalmaya çalışması taraftarların takdiri topladı.
  1. 3.7.2020
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