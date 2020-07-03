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03 Temmuz 2020, Cuma
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sezonu kapatıyor

Lemina sezonu kapatıyor

maçında sakatlanan 'dan da kötü haber geldi. 3 hafta gibi bir süre forma giyemeyeceği belirtildi.

maçında sakatlanan 'dan da kötü haber geldi. 3 hafta gibi bir süre forma giyemeyeceği belirtildi. Gabonlu ön liberonun bu durumda sezonu büyük ölçüde kapatacağı ifade ediliyor. Lemina sahalara erken dönse bile en fazla 2 maç oynayabilecek.
  1. 3.7.2020
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